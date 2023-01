Saudi Araabia klubi tegi Ronaldo lepingu kohta avalduse

Kuulujuttude kohaselt on Ronaldole ette nähtud boonused ka Saudi Araabia MM-kandidatuuri toetamise eest. Nüüd teatas Al Nassr Twitteri vahendusel, et see ei vasta tõele.

Ronaldo lepingu kohta on liikvel erinevaid jutte. Näiteks väidetakse, et sinna sisse on kirjutatud klausel, mis lubaks portugallasel liituda Newcastle’iga, kui Inglismaa klubi peaks kvalifitseeruma Meistrite liigasse. Tuletame meelde, et Newcastle'i omanik on Saudi Araabia investeerimisfond PIF. Samas on mõni teine allikas selle kuulduse ümber lükanud.