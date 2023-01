BLOGI ⟩ Eesti võitis Soomet kolmandat korda järjest, kohtumise ainsa värava lõi Miller

Eesti koondise koosseisus võrreldes pühapäevase mänguga muudatusi ei ole, kuid suure tõenäosusega jäävad täna sunnitult eemale poolkaitsjad Pavel Marin ja Markus Soomets. «Neil mõlemal on kerge lihasprobleem ja me ei taha riske võtta. Peame väga oluliseks, et mängijad saaksid oma koduklubiga hooaja ettevalmistuseks liituda tervena,» rääkis peatreener Thomas Häberli.