Enesekindel Neuville: eesmärk on võita tänavu mõlemad MM-tiitlid

Neuville alustab juba kümnendat hooaega Hyundai rallimeeskonnas. Ta on olnud Lõuna-Korea autotootja meeskonnas alates selle taasliitumisest 2014. aastal. Belglasel on eesmärk võita sel hooajal nii individuaalne kui ka meeskondlik maailmameistritiitel. Seni on ta parimaks jäänud teine koht ning seda koguni viiel korral.

«Meil on eesmärgiks võita alati mõlemad MM-tiitlid. Viimased hooajad pole kahjuks kumbki meie meeskonda tulnud, ent mitmed asjad on võrreldes eelmise hooajaga muutunud,» lausus Neuville WRC-le antud intervjuus.

Viimane muutus toimus Hyundai meeskonnas ainult nädal enne hooaja avastarti Monte Carlos. Viimaks palgati meeskonda uus pealik, kelleks sai varasemalt F1-s töötanud Cyril Abiteboul. Neuville ootab huviga koostööd uue bossiga.

«Meil on uued meeskonnakaaslased, uus pealik Cyrili näol. Loodetavasti viivad need muudatused meid edasi ja suudame võidelda mõlema MM-tiitli eest. See on selge siht,» lisas belglane.