VIDEO ⟩ Eesti tennisetalent avalikustas tõsise vigastuse tausta

«Hüppeliigeses on üks sidemetest täielikult ning teine pooleldi rebenenud. Positiivne on see, et asjad võinuks palju hullemad olla. Nüüd on aeg taastumiseks ning püüan naasta väljakule niipea kui võimalik ja tugevamana kui eales varem,» teatas Lajal sotsiaalmeedias.