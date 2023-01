Ralliajakirjanik: Tänak on üheks asjaks ideaalne meeskonnakaaslane

«M-Spordil on parim koosseis. Ott Tänaku tagasitulek pumpab meeskonda pärast rasket hooaega enesekindlust. Sebastien Loeb sõitis 2022. aastal osaliselt, mis tähendas, et enamus aastast ei istunud autos ühtegi maailmameistrit. Nüüd on see maailmameister aga olemas,» alustas ta.