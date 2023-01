Meedia: Messile pakutakse üle 320 miljoni euro, et liituda Saudi Araabia klubiga

Praegu on Messi Prantsusmaa klubi PSG mängija, kuid tema leping lõppeb suvel ning värskelt maailmameistriks tulnud jalgpallurist saab vabaagent.

Muidugi tahab PSG temaga lepingut pikendada, kuid L'Equipe’i teada pole Messi millelegi alla kirjutanud. See annab lootust teistele kosilastele, kelle sekka kuuluvad veel Miami Inter ja FC Barcelona.

Ent mitte kumbki neist ei suuda rahaliselt võistelda Al Hilali pakkumisega. Väljaande Mundo Deportivo teada on nad valmis Messile ühe hooaja eest maksma 320 miljonit eurot.

Koos Egiptuse ja Kreekaga 2030. aasta MMi korraldusõigust sooviv Saudi Araabia jahib vutitähti, et enda liigale tähelepanu tõmmata. Eelmise aasta lõpus sõlmis Cristiano Ronaldo lepingu Al Nassriga, kus hakkab teenima 200 miljonit eurot aastas.

Olgu lisatud, et Al Hilal ja Al Nassar on Saudi Araabias rivaalid, täpselt nagu on Hispaanias Madridi Real ja Barcelona