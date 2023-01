M-Spordi boss: näeme juba Tänakuga koostöö eeliseid

«Oleme põnevil, et alustada uut hooaega meie esisõitja Ott Tänakuga. Viimased kuud on olnud produktiivsed ning kulmineerusid sel nädalal Monte Carlo ralli testiga. Oleme valmis selleks, mis meid ees ootab. Ma arvan, et oleme juba näinud Ott Tänakuga koostöö eeliseid. Loodetavasti saab ka Pierre (Loubet) sellest kasu,» rääkis Millener M-Spordi pressiteenistuse vahendusel.