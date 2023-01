Soome vormelitalendi hinnangul tehti Rovanperäle liiga

Alatalo ei väida, et Rovanperä pidanuks teenima esikoha, kuid tema hinnangul on ralli MM-tiitel kõvem kergejõustiku EM-tiitlist. Oleksin nii Markkaneni kui ka Rovanperä Murtost ette poole tõstnud. Ma tõesti ei taha Markkanenist ja Murtost samas lauses rääkida. Just nii suur see vahe ongi,» lausus Etioopia juurtega vormelitalent.