Kontaveit ja Kanepi röövivad Eesti tennisesõpradelt magusaid unetunde

16. asetusega Kontaveit läheb avaringis vastamisi maailma 83. reketi, austerlanna Julia Grabheriga. Omavahel on nad varem kohtunud korra, seda 2020. aastal Tallinnas toimunud Fed Cupi raames, kus 6:1, 6:2 jäi peale Kontaveit.

Nende nüüdne matš on kavas teisipäeval, 1573 Arena nime kandva väljaku teise mänguna, mis tähendab, et kohtumine võiks orienteeruvalt alata Eesti aja järgi öösel kell 4. Enne Kontaveidi–Grabheri vastasseisu on samal väljakul kavas meeste üksikmäng.