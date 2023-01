FOTO ⟩ Kas selline näeb välja Tänaku ja Järveoja võistlusriietus?

Ilmselt võeti video maha seetõttu, et M-Sport on seni oma tänavuse hooaja võistlusvarustuse salajases hoidnud ning tahab need avalikuks teha omadel tingimustel. Nii on rallifännid jätkuvalt ootel, milline hakkab välja nägema Ott Tänaku Ford Puma Rally1.