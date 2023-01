Kanepi alistanud austraallanna seikles veel mullu mööda kolmandajärgulisi ITF-turniire

«Mu ema on õpetaja, mistõttu on ta mind ja mu venda alati ka haridusteel tagant utsitanud. Nõnda õpingi Griffithi ülikoolis kommunikatsiooni ning kuigi mul on tulnud õpinguid mitmel korral pausile panna, siis vigastuste ajal on olnud väga hea, kui mul on olnud veel midagi, millele keskenduda ja mõelda,» jätkas Birrell, kel tulnud kehva edetabelikoha tõttu siiani mängida peaasjalikult ITF-taseme turniire.

Sellest tulenevalt naudib ta praegu Austraalias iga hetke. «Võtan praegu mäng-mängu haaval. Mu eesmärk oli pikka aega lihtsalt väljakule naasta ja mängida valuvabalt. Mul on hea meel, et mul on see praeguseks õnnestunud ning mõistagi on mul veel parem meel, et mul õnnestus nii head tennist näidata suure slämmi turniiril.

Isegi kui ma poleks täna võitnud, oleks see kõik seda väärt – ma tegelen sellega, mida päriselt armastan. Väga paljud inimesed ei saa hommikuti ärgata ja elada oma unistuste elu. Ma tean, kui paljud mind toetavad. Jutt ei käi ainult minu perest ja sõpradest, vaid nendest kõigist, kes mind täna siin ja ka televiisorite vahendusel toetasid. Aitäh teile kõigile, ma armastan teid.»

Mis puudutab aga ITF-turniire, mida Birell viimase kahe aasta jooksul ohtralt mänginud, siis need polegi tema sõnul nii hullud, kui esmapilgul võiks arvata. «Meie eest hoolitsetakse võrdlemisi hästi. Lihtsalt lennud ja kõik [turniiril käimisega] kaasnev on nii kallis ja auhinnaraha pole just väga suur.