Valgevene tippmängija pani Austraalia lahtiste lipuskandaali kommenteerides peale vana plaadi

Kuigi paljud spordialaliidud on agressorriikide, st Venemaa ja Valgevene, sportlastel võistlemise keelustanud, siis tennisebossid lasevad neil neutraalse lipu all siiski võistelda.

Ukraina suursaadik Austraalias Vassõl Mirošnõtšenko tegi seejärel karmisõnalise avalduse, kus nõudis, et Austraalia tenniseliit järgiks neutraalse lipu poliitikat. Turniiri korraldajad langetasidki seejärel otsuse, et Venemaa ja Valgevene lipud pole edaspidi tribüünidele lubatud.

«Ma arvasin, et tennisel – või mitte ainult tennisel, vaid spordil üldiselt – pole poliitikaga mingit pistmist. Aga, kui kõik tunnevad end niimoodi paremini, siis on kõik okei. Minul puudub selle üle igasugune kontroll. Mida saan öelda? Et nad tegid seda, okei. Kui lipud on keelatud, siis lipud on keelatud. Nii lihtsalt on,» sõnas Sabalenka pärast avaringis tšehhitari Tereza Martincova (WTA 74.) 6:1, 6:4 alistamist.