Rovanperä tunneb Tänaku ja Neuville'i survet: meil tuleb tiitli kaitsmiseks juurde panna

Rovanperä on tihedast konkurentsist teadlik ning lausus hooaja eel, et tiitli kaitsmiseks on tal tänavu selgelt vaja juurde panna. «Tunne on uue hooaja eel hea. Me teame, et tiitli kaitsmine ei saa lihtne olema. Konkurents on sarjas kogu aeg raskemaks muutunud, seega meil tuleb enda taset tõsta ning endast kogu aeg kõik anda,» vahendab portaal rallit.fi soomlase sõnu.