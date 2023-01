OTSEBLOGI ⟩ Monte Carlo ralli: Tänak lõpetas avapäeva probleemide kiuste poodiumil, juhib Ogier

«Pean alustama puhtalt lehelt, mis on suur töö ja ilmselgelt ei leia ühe ja poole [testi]päevaga perfektset seadistust. Samas andis auto head tagasisidet ja reageeris hästi, nii et pean lihtsalt leidma seadistusega optimaalse tasakaalu ja maksimaalse jõudluse vahel. Järgmised rallid sellele keskendumegi, see on tähtis leida,» lausus eestlane ning avaldas lootust, et tal õnnestub hooaja avaetapp siiski esikolmikus lõpetada.