Korvpallipere soovib Venemaa sanktsioonide jätkumist: agressoril ei tohi avaneda ühtegi võimalust osaleda spordivõistlustel

Ühispöördumise eestikeelne sisu on alljärgnev:

Põhja- ja Baltimaade ning Poola korvpalli alaliidud juhivad Teie tähelepanu, et algatatud diskussioon Venemaa ja Valgevene sportlaste tagasi lubamise osas rahvusvahelisse sporti on selgelt enneaegne. Venemaa agressioon Ukrainas on reaalsus ja sellele ei ole ühtegi õigustust.