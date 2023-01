OTSEBLOGI ⟩ Kontaveiti kohtumine läks otsustavasse setti

Naised on omavahel tuttavad. Nad on pidanud teineteise vastu koguni seitse kohtumist, millest viimane toimus 2020. aasta USA lahtistel. Toona jäi kolmanda ringi kohtumises 6:3, 6:2 peale Eesti esireket. Kokku on Kontaveit võitnud seitsmest lahingust kolm.