OTSEBLOGI ⟩ Kalev/Cramo juhib tähtsas euromängus viimase veerandi eel 16 punktiga

Saksamaa lõunaosas asuva Crailsheimi meeskond tõusis sealsesse kõrgseltskonda esimest korda 2015. aastal. Vahepeal langeti allapoole tagasi, ent 2018. aastal jõuti taas esimesse Bundesligasse ja kinnitati seal kanda. Tänavusel hooajal on 15 mängust võidetud 6 ning jagatakse 11.-14. kohta. Viimati peetud voorus alistati pühapäeval Frankfurdis sealne Skyliners 88:72.

Crailsheimi koosseis on Saksamaa klubidele omaselt rahvusvaheline. Meeskonna põhimängujuhiks on meie publiku hea tuttav, hooajal 2020/21 Pärnu Sadama värve kaitsnud Soome koondislane Edon Maxhuni. Saksamaa liigas on tema tänavused keskmised näitajad 11,5 punkti ja 3,8 korvisöötu mängus.