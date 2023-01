Manchester Unitedist võib saada võimsa spordiportfoolio kuninglik liige

70-aastane Ratcliffe on Manchester Unitedit toetanud juba poisikesest saati, sest on sealsamas üles kavanud. Suurbritannias tuntakse teda kui riigi ühte rikkamat meest. Forbes hindab tema isikliku vara väärtuseks 12,5 miljardit eurot. Sunday Times väidab, et see number jääb siiski 6,8 miljardi kanti.