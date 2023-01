Seksuaalrünnakus kahtlustatav maailma edukaim jalgpallur võetakse vahi alla

Hispaania ajakirjaniku Carlos Quillesi sõnul on Alvesil kohustus ilmuda 20. jaanuaril kohtusse. Esmalt palutakse temalt ütlusi süüdistuste kohta ning seejärel algab tema vastu kohtuprotsess.

Brasiilia jalgpallitäht jääb väidetavalt vahi alla ning tal tuleb läbida kõik tavapärased protsessid. Tema suhtes jätkub kindlasti uurimine ning kohtus otsustatakse, kas Alvest on vaja hoida vahi all või mitte. Meedia teatel on politsei saanud käsu igatahes brasiillase vahistamiseks.