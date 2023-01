PM MONTES ⟩ Tänak tunnistas, et autoga muresid ei ole, kuid kiirusest jääb puudu

Tänaku päev on möödunud suuremate probleemideta, kuid kõrgesse mängu pole õnnestunud tal seni sekkuda. Liidrile Sebastien Oiger’le kaotab eestlane juba pea minutiga.

Kuigi Monte Carlo on tuntud oma kurikuulsate olude poolest, siis tänavu pole mägedes palju lund ja jääd ning seetõttu on ka olud tavapärasest kergemad. Seda kinnitas ka Tänak.

«Ütleme nii, et pigem [on] lihtne Monte. Eile pimedas olid võib-olla natuke keerulisemad olud, aga täna on pigem tavaline asfaldiralli,» ütles Tänak Eesti ajakirjanikele.

Kui eile oli Tänakul probleeme elektrisüsteemiga, mille tõttu ei saanud ta kasutada auto viiendat käiku, siis täna kinnitas ta, et muresid ei olnud. «Auto käitub okeilt. Sõidab mugavalt, aga kiirust on puudu,» ütles ta.

Kas proovitakse juba Monte Carlos auto juures kiirust juurde ka leida? «Eks me kindlasti tegeleme [sellega]. Eks see on natuke keeruline rallu uue meekonna ja uue autoga, sest pole service’st (eesti keeles hoolduspausi - K.M.E.). Nüüd on esimene service, saame üritada mingit suunda leida.

Ma arvan, et see ongi järgmised paar päeva peaeesmärk. Kui ei saa heaks, siis vähemalt saaks aru, mis suunas tulevikus sõitma peab,» vastas Tänak.

Kuivõrd Monte Carlos pärastlõunal hoolduspause ei ole, siis ei saanud Tänak seadistuses suuri muudatusi päeval teha. M-Spordi mehed olid ka ainsad, kes võtsid rajale kaasa ainult pehme seguga rehve – teistel oli lisaks pehmetele kaasas ka ülipehme seguga rehve – kuid Tänaku sõnul erinevate segude puhul väga vahet ei olnud.

Kui täna olid olud tavapärasest leebemad, siis samas vaimus peaks asjad jätkuma ka homme. «Üldiselt on pigem kuiv asflat. Eks esimene ring on vähe soolasemad teed, aga teiseks ringiks sõidetakse [need] vast puhtaks,» seletas rallisõitja.