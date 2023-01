PM MONTES ⟩ Kas Tänak võiks võtta katsevõidu? Millener: auto on selleks võimeline

Tänak on pärast kaheksandat kiiruskatset neljandal kohal, liider Sébastien Ogier’ist lahutab teda 54,2 sekundit. Eestlase lähim jälitaja on Elfyn Evans, kel purunes katsel rehv ning sõidutempost on ta Tänakust kiirem. Praegu jääb waleslane saarlasest maha 8,1 sekundiga.

«Olen kindel, et ta annab endast parima. Ta oli enne seda rallit enda jaoks uue autoga saanud testida vaid poolteist päeva. Praegusel võistlusel saab ta rohkem aimu, kuidas see auto töötab. Tahaksime esimestele lähemal olla, katsetame erinevaid seadeid, et auto oleks Otile meelepärasem,» ütles Millener.

Inglase sõnul on Tänaku katseajad olnud üldiselt päris head ning kui ralli lõppeks praegu, alustataks hooaega soliidse punktisaagiga. «Eesmärk on homme hoogu peal hoida. Elfynil oli täna rehvipurunemine ja ta kukkus päris taha. Seda võib kõigil ette tulla. Poolteist päeva rallit on veel ees. Isegi kui lõpetaksime neljandana, oleks see hea hooaja algus,» lisas Millener.

M-Sport tahab Tänakule anda homme auto, millega ta tunneks end kuival asfaldil enesekindlamalt ja mugavamalt, eriti kiiretes lõikudes. «Meie auto on kindlasti natuke erinev, kui need, millega ta on varem sõitnud. Mida aeg edasi, seda rohkem saame Otilt vajalikke andmeid, aga kõigest sellest ei saa üleöö kasu lõigata. See ei tähenda, et auto pole piisavalt võimekas, vaid peame töötama teises suunas võrreldes eelmiste sõitjatega, et saada rohkem jõudlust,» ütles ta.