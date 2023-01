PM MONTES ⟩ Ogier elas hommikul üle suure ehmatuse, nüüd palvetab ta rallijumala poole

Sébastien Ogier (Toyota) näib vääramatu jõuga liikuvat oma üheksanda Monte Carlo ralli võidu suunas. Reedeste katsete järel on tema edu lähima jälitaja, tiimikaaslase Kalle Rovanperä ees üle poole minuti. Sellele vaatamata elas kaheksakordne maailmameister hommikul üle suure ehmatuse, kui kiirkorras tuli välja vahetada Toyota Yaris Rally1-auto käigukast. Laupäeval ei jää tal aga muud üle kui palvetada rallijumala poole, et tema auto rehvid püsiksid tervena.