Tänak ei saa täit potentsiaali näidata: auto tasakaal muutus paremaks, kuid siis tabas meid probleem

«Just lõikamistega, kui masin hüppab, on asi raskem, kui katse on sile, siis pole nii hull. Probleem on masinas ja meie ei saa midagi teha. Vaatame, mida mehaanikud ütlevad, kui asjale otsa vaatavad, mina pole masinaga veel nii tuttav,» jätkas ta.

«Tegime öösel tegelikult palju muudatusi, esimene katse polnud päris suurepärane, mistõttu muutsime teiseks katseks veel asju. Auto tasakaal muutuski justkui paremaks, kuid siis tabas meid probleem, mistõttu me ei saa näha, kui palju tegelikult teistele lähemale saime. Aga on nagu on. Jõuame täna rahulikult finišisse ja loodetavasti on homme parem,» seletas 2019. aasta maailmameister.