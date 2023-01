PM MONTES ⟩ Martin Järveoja uuest võistlusautost: liiga mugav ei ole, aga tegeleme selle probleemiga

«Kohanemine on nagu ikka. Uus auto, uued inimesed, uus tiim. Õppimist ja tegemist on omajagu, et saada kõik detailid paika. Ma arvan, et oleme sinna poole teel,» lausus Järveoja, kes on hoiab koos Tänakuga enne Monte Carlo viimast rallipäeva viiendat kohta.