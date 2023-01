PM MONTES ⟩ Kas Toyota unistab kolmikvõidust? Latvala: me ei tohi ahneks muutuda!

Toyota sõitjad Sébastien Ogier ja Kalle Ronvaperä liiguvad Monte Carlo rallil kaksikvõidu suunas, kuid teatud võimalused on Japaani autotootjal saada kolmikvõit. Tiimipealik Jari-Matti Latvala ei lükanud neid plaane ümber, kuid arvas, et parem on mõelda realistlikest eesmärkidest.