PM MONTES ⟩ Taas Monte kuningaks tõusnud Ogier teeb meeskonnale korralikult välja

Ogier hoidis Montes esimestel päevadel kätte võidetud edu ning sai taaskord võidurõõmu tunda. See oli talle karjääri 56 rallivõit, ent rõõmu teeb sama palju nagu esimene. «See on järjekordne imeline päev. Peame hindama neid hetki ja mina seda kindlasti teen. Täna juhtus mitu erilist asja korraga.

Esiteks sai Vincent Landais' karjääri esimese võidu ja ta oli lihtsalt suurepärane. See oli meie teine ühine ralli, aga tunne oleks nagu sõidaksime juba aastaid koos. Olen õnnelik, et saan temaga seda hetke tähistada,» lausus prantslane ja tõstis mütsi seejärel enda meeskonna ees.

Kogu nädalavahetuse kaalutletult sõitnud kaheksakordne maailmameister on väga õnnelik selle üle, et teda võib taas kutsuda Monte Carlos rallikuningaks. Viimased 12 kuud on tal tulnud seda tiitlit jagada Sebastien Loebiga, kes temalt möödunud aastal võidu napsas. See kriipis Ogier'd terve möödunud aasta.