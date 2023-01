OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Võru saab lõpuks Jurmala alistatud?

Tabelit vaadates on Jurmala üsna selge soosik. Kindlate liidrite Tartu Bigbanki ja Selver/TalTechi järel on lätlased 28 punktiga kolmandad. Kui lätlaste saldo on kümme võitu ja üheksa kaotust, siis Barrusel viis võitu ja 13 kaotust. 16 silma annavad neile seitsme klubi konkurentsis kuuenda koha.