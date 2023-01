PM MONTES ⟩ Neuville usub, et Ford tõuseb tuhast: pole kahtlustki, nad leiavad oma kiiruse

34-aastane Neuville oli ainus, kes suutis Toyotade kõrval 2023. aasta Monte Carlo rallil noppida katsevõite. Kuigi ilma tegid üheksandat korda Monte Carlos võitnud Sébastien Ogier ja esimest korda Lõuna-Prantsusmaal sõidetaval rallil poodiumile tõusnud Kalle Rovanperä (mõl Toyota), siis ei usu neljandana lõpetanud Neuville, et Jaapani tiimi ülemvõimu pärast tuleks ülemäära palju muretseda.

«Ma ei usu, et peaksime olema murelikud. Me teame, et meil seisab veel tükk tööd ees ja tegeleme sellega. Sain Monte Carloks testida vaid ühe päeva, otsustasime auto seadistada vastavalt kõikidele võimalikele oludele. Lõpuks tuli täiesti kuiv ralli, mis ei vastanud meie plaanidele,» rääkis Neuville pärast rallit ajakirjanikele.