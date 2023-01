DirtFish: Monte Carlo tõi M-Spordi Tänaku naasmisega kaasnenud eufooriapilvelt tagasi maa peale

«Monte Carlo eel oli M-Spordi ümber selline tore elevus. Naastes ralli juurde, mille Sébastien Loeb mullu nende masinaga võitis, ning olles tänavuseks hooajaks tugevdatud Ott Tänakuga, oli mingi taju, et M-Sport võiks aastale vinge avapaugu anda. Nii aga ei läinud. Kaugeltki mitte,» kirjutab Rob Hansford.

«Kuna Loubet'd tabasid mitmed tagasilöögid, langes tulemuse kohustus ainuisikuliselt Tänaku õlgadele, kes polnud võimeline seda kiirust aga autost välja pigistama. Tal lihtsalt polnud vastust eest kihutanud Toyotadele ja [Thierry] Neuville'ile ning puudus ka enesekindlus, et masinat nui neljaks tagant suruda. Lõpuks kaotaski ta Ogier'le üle kahe ja poole minuti.

See polnud see viis, kuidas M-Sport tahtis aastat avada ning kahtlemata tõi see tulemus nad hooaja eel ehitatud eufooriapilvedest tagasi maa peale.