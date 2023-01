Toyotade vastu jõuetu olnud Neuville ei paanitse

«Meil olid ralli eel päris suured lootused ning isegi testikatse ajal jäi mulje, et meil on vajaminev kiirus olemas. Päris katsetel saime aga kiiresti aru, et me pole tegelikult Toyotade tasemel. Me ei leidnudki nädalavahetuse jooksul viisi, kuidas nendega võistelda,» lausus tänu Elfyn Evansi rehvipurunemisele siiski kolmandaks platseerunud Neuville kodumaa ringhäälingule.