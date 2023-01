Ratsaspordi film teeb edetabelites silmad ette Hollywoodi filmidele

Filmi režissöör Steiv Silm usub, et filmi edu seisneb just ratsutajate tugevas kogukonnas: „Sellist ühe asja eest väljas olemist pole ma teiste spordialade puhul näinud. Tean mõningaid spordialasid, kes näevad väga vaeva, et sellist tunnet saavutada, aga tundub, et ratsutajatel tuleb see naturaalselt.“

Steiv Silm on dokumentaalsarju teinud paljudest erinevatest spordialadest, kuid võtteplats, kus kaaslaseks on hobused, on nii mõneski mõttes üllatav. „Kindlasti muudab filmimise teistsuguseks asjaolu, et üks sportlastest on loom, kes ka käitub nagu loom. Õnneks olid küll reeglina kõik hobused, kellega võtete ajal kokku puutusime, hästi koolitatud, ent alati tuleb olla ettevaatlik. Keerulisemaks tegi olukorra paaril korral tõik, et hobused on hirmus uudishimulikud. Kukkusid võttetiimi mõnel korral ka hammustama või näksima, et endale tähelepanu saada. Teisest küljest on nad visuaalselt väga majesteetlikud ja ilusad ning seda ilu on ka ekraanil näha,“ räägib Silm.