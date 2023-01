Tänaku tiimikaaslase otsus üllatas meeskonda

Loubet’ Ford Puma Rally1-autol kadus Monte Carlo viiendal kiiruskatsel roolivõim. Kuna võistluspäeva vahel hoolduspausi polnud, tähendas see, et pidi ka kuuenda, seitsmenda ja kaheksanda kiiruskatse ilma roolivõimuta läbi ajama.

Alternatiiv olnuks võistluspäev katkestada, lasta auto korda teha ning laupäeval uuesti rajale naasta. See tähendanuks küll iga sõitmata jäänud katse eest kümmet trahviminutit, kuna lootused kõrgest kohast olid niikuinii kadunud, tundus see M-Spordi meeskonnale loogiline valik. Loubet otsustas aga rallipäeva ilma roolivõimuta lõpuni sõita.

«Hea on, et ta selline kulturist on. Pole midagi öelda, ta tegi paganama töö ära. Mina ei uskunud, et ta jätkab. Aga ta tegi seda. Ma arvan, et see oli õige otsus, sest ta kaotas vähem aega, kui oleks katkestamisega kaotanud,» rääkis Milliner DirtFishile.