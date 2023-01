Kas Tänak võib olla põhjus, miks Loeb pole M-Spordiga kokkuleppele jõudnud?

Tänavuse Dakari ralli ajal tunnistas Loeb, et sooviks veel WRCs võistelda küll, kuid pole seni M-Spordiga sellel teemal läbirääkimisi pidanud. Pole ka selge, kas M-Spordis talle üldse kohta tänavu on, sest tiimi peaeesmärgiks on aidata Ott Tänak sõitjate MM-tiitlini. Tema kõrval teeb täishooaja kaasa prantslane Pierre-Louis Loubet.