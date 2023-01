Soome publik nägi hobuse surma

Võistluse korraldajad vahendasid pressiteatega, et hobune nimega Dragonite kukkus pärast starti kokku ja suri. Praegu pole teada, miks hobune suri, aga selle teada saamiseks on algatatud uurimine. «Hobuse kaotamine on alati kurb,» ütles Ylojärvi hipodroomi tegevjuht Päivi Lehtonen.