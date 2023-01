OTSEBLOGI ⟩ Kas Kristjan Ilves suudab Seefeldis kerkida esikolmikusse?

10 km suusavõistlusele sai Ilves startida kümme sekundit pärast Lamparteri. Koduradadel võistelnud Lamparter läks kohe oma teed, juba 1,2 km vaheajapunktis oli ta sisse saanud 22,4-sekundilise edu. Alates 3,7 km vaheajast jälitas austerlast kuueliikmeline grupp, kuhu kuulus ka Ilves. Nende kaotus oli Lamparterile siis 35 sekundit.

Tempot tegid sakslased Vinzenz Geiger ja Julian Schmid, kuid vahe kippus visalt sulama. Viimasele 2,5 km ringile minnes oli see vähenenud 27,6 sekundi peale ning oli selge, et Lamparteri enam kinni ei püüa.

MK-sarja punktitabelis tõusis Ilves tagasi esikümnesse, eestlasel on nüüd koos 304 punkti. Liider on jätkuvalt Riiber (723 p), vaid 28 punktiga jääb temast maha tänane võitja Lamparter. Kolmas on norralane Jens Luraas Oftebro, kes oli laupäeval kaheksas.