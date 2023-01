Al Nassri peatreeneri üllatav avaldus: Ronaldo lõpetab oma karjääri Euroopas

Põhjuseks mõistagi portugallasse kahe ja poole aasta pikkune megaleping, mis seob teda Al Nassriga 2025. aastani. Klubi peatreeneri Rudy Garcia sõnul ei tähenda aga see, et nädala pärast 38-aastaseks saav Ronaldo seal ka oma karjääri lõpetaks.

«Ronaldo on üks paremaid jalgpallureid maailmas. Kindlasti ei lõpeta ta oma karjääri Al Nassris. Olen kindel, et ta naaseb veel Euroopasse ja peab just seal oma karjääri viimased kohtumised,» sõnas juhendaja nüüd meediale.

Garcia väljaütlemise muudab imelikuks aga tõsiasi, et Al Nassriga liitudes kuulutas Ronaldo ise, et tema töö Euroopa vutiväljakutel on lõppenud. «Minu töö Euroopas on lõppenud. Olen [klubitasandil] võitnud kõik, mis võimalik. Olen mänginud Euroopa tähtsaimates klubides ja nüüd algab minu uus väljakutse Aasias,» lausus vutitäht pressikonverentsil.

Olgu sellega kuidas on, praegu on tõesti kindel, et Ronaldo kulutab vutimuru just Saudi Araabias. Praeguseks on portugallane uue leivaisa eest pidanud kaks ametlikku mängu, kuid 180 minuti jooksul jalga veel valgeks pole saanud.