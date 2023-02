OTSEÜLEKANNE ⟩ Võimast hooaega tegev Tartu ei taha jalga gaasipedaalilt maha võtta

Enne mängu:

Tartu on tegemas äraütlemata vägevat hooaega: kui vana aasta lõpus tuldi taas Eesti karikavõitjaks, siis Balti liigas on 18 mängust kaotatud ainult üks. Mõistagi tähendab see, et Alar Rikbergi hoolealused on liidrid.

Jekabpils võitleb Jurmalaga Läti esiklubi nimetuse üle. Praegu on peal viimased, aga Jekabpilsil on kolm mängu vähem peetud ning erinevalt Jurmalast on nende saldo positiivne: kümme võitu ja kaheksa kaotust.