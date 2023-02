Võru Barrus astus lätlastele sammu lähemale

Nii Daugavpilsil kui ka Võrul on sel hooajal Balti liigas täpselt sama saldo: kuus võitu ja 13 kaotust. Ent seitsme klubi konkurentsis on kuues just Eesti klubi, sest Läti tiimil on tabelis neli punkti enam.

Barruse peatreener Oliver Lüütsepp ütleb, et peamine eesmärk on mitte lasta Pärnut endast mööda, kuigi väga reaalne on tabelis ka tõusta. «Ühe võidu võiks nüüd kätte saada, siis oleks kindlam, et Pärnut mööda ei lase, seda tahaks hoida. Läti klubidest ma ei oska veerandfinaaliks vastast soovida ja suurt vahet pole, kellega vastamisi minna. Loomulikult oleks tore, kui saaks veel kahest meeskonnast mööda ja seega veerandfinaaliks koduväljaku eelise. Kui õnnestub tabelis ronida, siis ronime muidugi,» kommenteeris Lüütsepp, kes peab samuti taas mängijate vigastuste tõttu koosseisuga kombineerima. «Kaks mängu saime täiskoosseisus olla, aga selline see sport on, peab manageerima.»