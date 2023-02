OTSEÜLEKANNE ⟩ Suurepärases hoos Tartu Bigbank jahib juba 19. võitu

Alar Rikbergi hoolealused Tartust on sel hooajal olnud fantastilises hoos, sest lisaks Eesti karikavõidule on nad Balti liigas kaotanud 19 mängust kõigest ühe. 52 punkti annab tabelis kindla liidrikoha, kui lähimal jälitajal Selver/TalTechil on üks mäng rohkem peetud, aga seitse silma vähem.