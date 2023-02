OTSEÜLEKANNE ⟩ Jekabpils on küll tugev, aga Võru tahab nad koduseinte vahel volleparketile suruda

Seitsme klubi konkurentsis on võrulaste päralt kuues positsioon, kui 20 mängust on võidetud seitse. Hea õnnestumise korral võiks põhihooaja lõpuks tabelis tõusta küll, sest kolmandat kohta hoidev Jurmala on pidanud ühe kohtumise enam ning on seitsme punkti kaugusel.