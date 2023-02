OTSEÜLEKANNE ⟩ Kas Pärnu paneb Selver/TalTechi võidumarsile punni peale?

Tabelit vaadates on soosik ilmselge: Selver/TalTech. Nad on Balti liigas võitnud 20 mängust 15 ning hoiavad tabelis Tartu Bigbanki järel teist kohta, jäädes taaralinlastest maha neli punkti. Tõsi, pealinnaklubil on kaks mängu rohkem peetud.