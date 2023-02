OTSEBLOGI ⟩ Uibo ja Lillemets andsid avaalaga kergelt punkte ära

Eelmisel aastal Uibo kodust seitsmevõistlust lõpuni ei teinud, kuna tema teibad ei jõudnud Eestisse kohale ning asendusteivastega hüppamine ebaõnnestus. Nüüd on Uibo teibad ilusasti kohale jõudnud ning Põlvast pärit mitmevõistleja loodab sise-EMi eel, kuhu tal mullusest juba pääse olemas, korraliku resultaadi maha panna.

«Eesmärk on alati sama. Panna tabloole numbrid, mida enne näinud ei ole. Igal alal tuleb tulemus kirja saada ja üritada järgnevate katsetega kõvaks tulemuseks teha,» sõnas Uibo nädala keskel ERRile .

Sügisel Erki Noolega koostööd alustanud Lillemetsal 2.–5. märtsini Istanbulis toimuva sise-EMi piletit veel taskus pole ning selle teenimine ongi tema starti tulemise eesmärk. «Füüsiliselt olen jõudnud sinna, kus ma olla tahan. Olen võistlusteks valmis. See annaks mulle väga palju, kui ma saaks jälle euroopakatele võistlema minna,» ütles Lillemets.

Mullu 6143 punktiga Tallinnas triumfeerinud Hans-Christian Hausenberg tänavu stardis pole, kuid temalgi on eelmise aasta esituste pealt Istanbuli pilet taskus. Seda aga klausliga, et noorsand näitab talvel enda vormi sprindis, ühel hüppealal ja kuulitõukes.

Tõsi, asjaolude kokkulangemisel võib Hausenberg EM-piletist ka ilma jääda, kuid selleks peaks sise-EMi nõuded täitma ka Johannes Erm, kes esialgu on (pigem) rääkinud sisehooaja vahele jätmisest.

Tallinnas starti tulevatest meestest on uhkeim seitsmevõistluse rekord ette näidata just Uibol (6265 punkti), talle järgnevad poolakas Paweł Wiesiołek (6133), Lillemets (6089) ja montenegrolane Darko Pešić (6036). Samas on stardis ka mitmeid kümnevõistluse 8000-punkti-mehi, näiteks Marcus Nilsson, Ondřej Kopecký ja Sander Aae Skotheim.