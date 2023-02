OTSEBLOGI ⟩ Tänak liigub Otepääl teistelt eest, Linnamäe ja Jeets heitlevad teise koha eest

EMV3 klassis on Ford Fiesta Rally3 autodega Otepää talverallile startimas kolm võistluspaari. Ainsa Eesti ekipaažina on selles arvestuses osalemas Janno Pagar ja Mikk-Sander Laubert. EMV4 klassis on hooaja avaetapi starti tulemas üheksa võistluspaari, kelle hulgas ka möödunud aastane meister Jaspar Vaher, kelle Ford Fiesta Rally4 auto kõrvalistmel istub Evelin Mitendorf.