Lillemets naudib koostööd Noolega: see ikka motiveerib, kui ta treeningutel mulle ikka pähe teeb

Või siis kuuendalt, sest nimekirja esimene mees Johannes Erm askeldab talvel USAs ega kiika Euroopasse. Nõnda avabki ta ukse kaasmaalasele Lillemetsale, kes on, vähemalt hetkeseisuga, Istanbuli peale saamas. Tõsi, normi on võimalik täita 19. veebruarini ehk vastav pingerida võib samamoodi muutuda, kuid meie alaliidu inimesed on üpris veendunud, et nii mitut mitmevõistlejat piltlikult öeldes põõsast välja ei hüppa.