JÄRELVAADATAV ⟩ Tartu naases liidrite duellis võidureele

Tartu on sel hooajal näidanud Balti liigas väga head minekut, kui 20 mängust on võidetud tervelt 18. Tõsi, eelmisel nädalavahetusel saadi hooaja teine kaotus, kui kodusaalis jäädi 2:3 alla Daugavpilsile.

Selver/TalTech on 21 mängust võitnud 16 ning 48 punkti kogunud pealinnaklubi jääb Tartust ühe enam peetud mängu juures maha viie silmaga. Tartu ja Selver/TalTech on Balti liiga selged liidrid, sest kolmandal kohal oleval Jurmalal on alles 28 punkti.