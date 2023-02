OTSEÜLEKANNE ⟩ Barrus on Bigbanki korduvalt näksanud, kuid ihaldatud võit on jäänud veel tulemata

Enne mängu:

Võrul see-eest on mängus küll ja veel. Praegu on nad tabelis 24 punktiga kuuendal kohal, kuid kolme alles jäänud mängu juures on neil võimalik tõusta mööda nii Daugavpilsi Ülikool/Ezerzeme (26 punkti), Jekabpilsi Lušist (28) ning teoreertiliselt ka RTU/Robežsardze/Jurmalast (30).

Miks see on oluline? Nimelt sõltuv põhiturniiri lõppkohast Võru veerandfinaali vastane, sest seal kohtuvad omavahel 2. vs. 7.; 3. vs. 6. ja 4. vs. 5. koht.