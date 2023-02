Hausenberg püstitas tõkkesprindis tugeva isikliku rekordi

«Päris korralik rekord. Tundsin viimasel nädalal, et olen päris terav. Sisimas uskusin, et selline aeg võib tulla, aga kui ametlikult tablool sellist tulemust näed, siis on emotsioon hea,» lausus Hausenberg, kelle varasem tippmark oli 7,96.

Hausenberg osaleb täna ka kaugushüppes, mis algab kell 18.10. Tema isiklik rekord kaugushüppes on 7.96. «Praegu sain aimu, et vorm ja kiirus on mul hea. Kui jala alla saan, võib kõike juhtuda. Peaasi, et tehniliselt hea soorituse teen, siis võib kõike juhtuda,» vaatas ta kaugushüppele ette.