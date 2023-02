Võtmesündmused:

Tänak stardib Rootsis esimesel täispikal võistluspäeval neljandana, mis võib olla väga hea lähtekoht. «Ma arvan, et me peame Rootsis olema konkurentsis,» ütles M-Spordi omanik Malcolm Wilson DirtFishile. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me seda ei suudaks.»

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri ootused on natuke tagasihoidlikumad. «Ma ei imestaks, kui me oleksime Rootsis [Monte Carloga] sarnases positsioonis. See on esimene kord Oti jaoks selle autoga lumel või kruusal. Mehhiko on minu arvates katsete ja tingimuste osas natuke tasavägisem,» seletas ta.