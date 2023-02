OTSEBLOGI ⟩ Rootsi MM-ralli: päeva esimene katsevõit Neuville'ile, Breen suurendas edu Tänaku ees 4,6 sekundi peale

Võtmesündmused:

Reede:

WRC-meestest võttis esimese lumevalliohvri «au» endale Takamoto Katsuta , kes pingutas viiendal katsel katsevõidu pärast võideldes veidi üle ja käis üle katuse. Kuigi jaapanlane üritas esimese hooga jätkata, oli kahju ikkagi liiga suur ja tal tuli katkestada.

, kes pingutas viiendal katsel katsevõidu pärast võideldes veidi üle ja käis üle katuse. Kuigi jaapanlane üritas esimese hooga jätkata, oli kahju ikkagi liiga suur ja tal tuli katkestada. WRC2-klassis kihutavad eestlased: Egon Kauri kimbutasid hommikul roolivõimuprobleemid, mis 5. katsel «kulmineerusid». Nimelt kadus see tema autolt siis täielikult. Robert Virves pidi 5. katse eel vahetama ootamatut süüteküünalt, mistõttu hilines ajakontrollpunkti ja teda karistati minuti ja 20 sekundiga.

Ralli eel:

Lisaks tavapärastele võistluseelsetele testidele panid kõik Rally1-tiimid end Rootsi ralli eel proovile väiksematel rallidel. M-Spordi mehed Tänak ja Jourdan Serderidis kihutasid Otepääl, Hyundai roolikeeraja Esapekka Lappi ja Toyota neljarattalise põrgulise taltsutaja Takamoto Katsuta Soomes Kuopios talverallil.

Tänak stardib Rootsis esimesel täispikal võistluspäeval neljandana, mis võib olla väga hea lähtekoht. «Ma arvan, et me peame Rootsis olema konkurentsis,» ütles M-Spordi omanik Malcolm Wilson DirtFishile. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me seda ei suudaks.»

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri ootused on natuke tagasihoidlikumad. «Ma ei imestaks, kui me oleksime Rootsis [Monte Carloga] sarnases positsioonis. See on esimene kord Oti jaoks selle autoga lumel või kruusal. Mehhiko on minu arvates katsete ja tingimuste osas natuke tasavägisem,» seletas ta.