OTSEBLOGI ⟩ Rootsi MM-ralli: Tänak lõpetas päeva liidrina, Breen 8,6 sekundi kaugusel

Tänak stardib Rootsis esimesel täispikal võistluspäeval neljandana, mis võib olla väga hea lähtekoht. «Ma arvan, et me peame Rootsis olema konkurentsis,» ütles M-Spordi omanik Malcolm Wilson DirtFishile. «Ma ei näe ühtegi põhjust, miks me seda ei suudaks.»

M-Spordi tiimipealiku Richard Milleneri ootused on natuke tagasihoidlikumad. «Ma ei imestaks, kui me oleksime Rootsis [Monte Carloga] sarnases positsioonis. See on esimene kord Oti jaoks selle autoga lumel või kruusal. Mehhiko on minu arvates katsete ja tingimuste osas natuke tasavägisem,» seletas ta.

2019. aasta maailmameister Tänak ütles ralli eel M-Spordi pressiteenistusele: «Eks ole näha, kui kiired oleme võrreldes teistega. Kui katsed on jäised, siis on parem alustada võimalikult eest, aga kui on väga lumine, siis on lugu vastupidi. Peame vaatama, mida ilm teeb. Igal juhul oleme ralliks valmis, meil pole muud valikut!»